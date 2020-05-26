В Кронштадте компания пожарила шашлыки на Вечном огне и попала на видео

В Кронштадте компания молодых людей осквернила памятник жертвам Великой Отечественной войны. Монумент расположен на Якорной площади. Вандалы пожарили там шашлык.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как около 11 часов вечера к монументу подъезжает "шкода-октавия". Вышедшая из автомобиля компания сразу направляется к Вечному огню. Молодые люди достают шампуры и сосиски и начинают готовить мясо на огне.

Администрация Кронштадта уже обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают вандалов.