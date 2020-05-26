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В Кронштадте компания пожарила шашлыки на Вечном огне и попала на видео

Мусор и использованные шампуры вандалы оставили на мемориале.

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В Кронштадте компания молодых людей осквернила памятник жертвам Великой Отечественной войны. Монумент расположен на Якорной площади. Вандалы пожарили там шашлык.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как около 11 часов вечера к монументу подъезжает "шкода-октавия". Вышедшая из автомобиля компания сразу направляется к Вечному огню. Молодые люди достают шампуры и сосиски и начинают готовить мясо на огне.

Администрация Кронштадта уже обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают вандалов.

Напомним, месяц назад в подмосковном городе молодой человек потушил Вечный огонь на площади Воинской Славы. Местные жители задержали и допросили вандала, им оказался гражданин Украины.

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