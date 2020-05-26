Лайф публикует видео с последствиями пожара под Самарой, где сгорело 11 домов

Видео места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Лайф публикует видео с места пожара в жилом частном секторе в Волжском районе Самарской области. Судя по кадрам, огонь пока ликвидировали не до конца. Пожар полыхает на площади более тысячи квадратных метров.

Как ранее сообщал Лайф, уже сгорело 11 домов цыганского посёлка. По предварительной версии, жертв и пострадавших нет. Дома были газифицированы, есть угроза взрыва газовых баллонов. Пожару присвоили повышенный (третий) ранг вызова. В тушении участвует 104 человека, 38 единиц техники. Сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра в регионе.