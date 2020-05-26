Пожар в Самарской области уничтожил 11 частных домов — видео

Пожар площадью более тысячи квадратных метров полыхает в жилом частном секторе в Волжском районе Самарской области. По данным источника Лайфа в экстренных службах региона, уже сгорело 11 домов цыганского посёлка. Дома были газифицированы, есть угроза взрыва газовых баллонов. Пожару присвоен повышенный, третий ранг вызова.

— Объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 3. Для тушения пожара привлечено 104 человека, 38 единиц техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 16 единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным специалистов, сохраняется угроза распространения огня из-за сильного ветра в регионе.