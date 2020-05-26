Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей 26 мая

Жителей столицы ждёт облачная погода и кратковременный дождь 26 мая. Однако, как сообщает Гидрометцентр России, холодный фронт отступил и воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 19–20 градусов тепла.

Температура в Москве прогреется до 17–19 градусов днём и в ночное время суток опустится до плюс 8–10 градусов. В Подмосковье столбики термометра поднимутся от 15 до 20 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до плюс пяти градусов.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с. Относительная влажность воздуха — около 45%.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.