Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей 26 мая

Жителей столицы ждёт облачная погода и кратковременный дождь 26 мая. Однако, как сообщает Гидрометцентр России, холодный фронт отступил и воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 19–20 градусов тепла.
Температура в Москве прогреется до 17–19 градусов днём и в ночное время суток опустится до плюс 8–10 градусов. В Подмосковье столбики термометра поднимутся от 15 до 20 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до плюс пяти градусов.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с. Относительная влажность воздуха — около 45%.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Как дополняет портал "Метеоновости", в регионе сохранятся неустойчивые погодные условия, которые будут влиять на метеозависимых жителей. Всё это происходит из-за атмосферных фронтов. Кроме того, аллергики из-за продолжающегося цветения растений должны соблюдать особые меры предосторожности.