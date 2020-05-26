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"Вычеркнули из истории". Болгарский журналист заявил, что Россия "присвоила" кириллицу

По его мнению, страна полностью отрицает роль и значение его народа в крещении Руси и создании литературы.

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Фото © Фото ИТАР-ТАСС / Кирилл Чаплинский

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев раскритиковал Россию, заявив, что она игнорирует роль болгар в просвещении славян и "скрывает" их причастность к созданию русской литературы. Своим негодованием он поделился в своём блоге на портале Fakti.bg.

По его словам, на входе в Российский культурно-информационный центр в Софии развернулась выставка, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. Однако организаторы нигде не упомянули роль болгар в просвещении славянского народа.

Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием, — возмутился Стамболиев.

Он добавил, что Россия "должна благодарить" болгар, а не отрицать их заслуги. Он обвинил страну в "присвоении" кириллицы и попытках "сделать её своей азбукой".

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается в России и ряде других стран 24 мая. Праздник приурочен ко Дню святых Кирилла и Мефодия, создавших алфавит и положивших начало письменности славян.

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