Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев раскритиковал Россию, заявив, что она игнорирует роль болгар в просвещении славян и "скрывает" их причастность к созданию русской литературы. Своим негодованием он поделился в своём блоге на портале Fakti.bg.

По его словам, на входе в Российский культурно-информационный центр в Софии развернулась выставка, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. Однако организаторы нигде не упомянули роль болгар в просвещении славянского народа.

— Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием, — возмутился Стамболиев.

Он добавил, что Россия "должна благодарить" болгар, а не отрицать их заслуги. Он обвинил страну в "присвоении" кириллицы и попытках "сделать её своей азбукой".