В Минкультуры порекомендовали вузам не повышать стоимость обучения

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведомство рекомендует высшим учебным заведениям оставить цены за платное обучение на прежнем уровне.

— Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга, — приводит её слова РИА "Новости".