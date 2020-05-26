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В Минкультуры порекомендовали вузам не повышать стоимость обучения

Ранее сообщалось, что большинство университетов поддерживают эту идею.

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Фото © Pixabay

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведомство рекомендует высшим учебным заведениям оставить цены за платное обучение на прежнем уровне.

Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее к этому же призывал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что подобная мера входит в пакет поддержки высшего образования. Большинство университетов страны согласились с этой идеей.

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