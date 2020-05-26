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Доктор Мясников перечислил признаки проблем со щитовидной железой

Он подчеркнул, что заниматься самолечением при обнаружении одного из указанных симптомов нельзя.

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Вырабатываемый щитовидной железой гормон фактически заставляет людей двигаться, поэтому он очень важен для организма. Нарушения в работе железы сопровождаются аритмией, также у человека могут возникнуть проблемы с памятью, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Когда гормонов много, мы худые, нервные, кричим на мужа или жену, кидаемся стульями. Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы, — отметил он в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Среди прочих тревожных симптомов врач выделил плохое состояние кожи и волос, повышенный холестерин, неврозы и психозы.

Мясников подчеркнул, что заниматься самолечением при обнаружении одного из перечисленных признаков болезни нельзя. Вместо этого он советует обратиться к врачу, который направит к нужному специалисту.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности обезболивающих препаратов при коронавирусной инфекции, а также опроверг фейк о медицинских масках.

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