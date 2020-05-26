В Приморье число выздоровевших от CoViD-19 за сутки вдвое превысило количество заболевших

В Приморье число выздоровевших от коронавируса за последние сутки впервые вдвое превысило количество заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По сообщениям Роспотребнадзора и оперативного штаба Приморского края, 40 человек заразились CoViD-19, 89 выздоровели.

Общее число выявленных случаев CoViD-19 в регионе составляет 1735. 706 пациентов победили заболевание, 15 умерли. Четвёртая часть заболевших приходится на город Находку.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение о смягчении ограничительных мер. Он отметил, что за время самоизоляции бюджет потерял 21 миллион рублей, 20 тысяч предпринимателей ощутили на себе финансовые потери кризиса.

— Быстрые и поспешные шаги недопустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать, — подчеркнул глава региона.