Бразилия обогнала США по количеству умерших от коронавируса за сутки

В Бразилии за последние сутки умерло 807 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
По данным портала Worldometer, страна обошла США по этому показателю: за прошедший день в Соединённых Штатах от CoViD-19 умерло 505 человек. Отмечается, что уровень смертности от коронавируса в Бразилии составляет 11 человек на миллион населения, а в США на то же число приходится 302 жертвы опасного заболевания.
На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано 374 898 случаев заражения коронавирусом нового типа. Страна занимает второе место в мире, уступая США (1 706 154). Общее число умерших в Бразилии составляет 23 473 человека, а в Соединённых Штатах количество летальных исходов достигло отметки в 99 805.
Ранее сообщалось, что США ограничили въезд иностранцам, посещавшим Бразилию за 14 дней до прибытия. Совет национальной безопасности страны сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа решила передать Бразилии партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве гуманитарной помощи.