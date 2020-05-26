Бразилия обогнала США по количеству умерших от коронавируса за сутки

В Бразилии за последние сутки умерло 807 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным портала Worldometer, страна обошла США по этому показателю: за прошедший день в Соединённых Штатах от CoViD-19 умерло 505 человек. Отмечается, что уровень смертности от коронавируса в Бразилии составляет 11 человек на миллион населения, а в США на то же число приходится 302 жертвы опасного заболевания.

На сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано 374 898 случаев заражения коронавирусом нового типа. Страна занимает второе место в мире, уступая США (1 706 154). Общее число умерших в Бразилии составляет 23 473 человека, а в Соединённых Штатах количество летальных исходов достигло отметки в 99 805.