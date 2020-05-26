В Минэнерго предложили отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ

Заместитель главы Минэнерго Юрий Маневич предложил уменьшить срок действия моратория на начисление штрафов при неуплате коммунальных платежей, который правительство установило до 1 января 2021 года, сообщают "Ведомости".

Как уточняется, срок действия моратория предлагают уменьшить до 31 мая. Для россиян, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии, период отсрочки могут продлить до 31 июля. По словам Маневича, принятая отсрочка привела к тому, что граждане перестали платить за услуги ЖКХ.

Ведомство предлагает ввести подобный мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших сфер экономики. Погасить задолженность они смогут, выбрав один из двух предложенных вариантов: единовременно или равными частями в течение трёх месяцев с процентом за рассрочку, равным ключевой ставке Центробанка плюс 2%.

Если срок действия отсрочки останется таким, как сейчас, электростанции могут потерять 600–700 млрд рублей выручки, подсчитали в ведомстве. Падающие доходы могут угрожать надёжности устойчивого энерго- и теплоснабжения страны, а также негативно влиять на работу отраслей ТЭК.