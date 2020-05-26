СМИ: Россияне назвали размер необходимых сбережений на случай кризиса

Россияне оценили размер сбережений, которые им нужны на случай финансовых трудностей. В среднем по стране эта сумма составляет 350 тысяч рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Сбербанка.

Аналитики выяснили, что запросы резко отличаются по стране. Самая большая "подушка безопасности" требуется жителям Москвы и Санкт-Петербурга, там россияне хотели бы иметь на случай неожиданных потрясений 582 и 521 тысячу рублей. В первую пятёрку также вошли Пермь, Тюмень и Екатеринбург.

Самыми скромными оказались запросы жителей Пензы, Саратова и Махачкалы: им нужно от 240 до 298 тысяч рублей, чтобы нормально пережить кризис. В среднем жители называют объёмы накоплений в шесть-семь месячных зарплат, чтобы прожить полгода без потери уровня жизни и адаптироваться в новых условиях.

Специалисты также отметили, что женщинам требуется меньшая сумма, чем мужчинам, — 277 тысяч против 418,5.

При этом эксперты полагают, что опрошенные россияне говорят скорее о желании иметь резерв на случай затруднений, чем о реальной возможности его сформировать. 41% респондентов, в основном со средними и низкими доходами, считают, что нормальная жизнь невозможна без "подушки безопасности".