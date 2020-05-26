В Госдуме предложили перенести очные выпускные в школах на более поздний срок

Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. Соответствующее письмо он направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, передаёт РИА "Новости".

Точной даты депутат не предложил, однако отметил, что выпускники могут собраться и отпраздновать торжественное событие, когда эпидемиологическая ситуация в регионах стабилизируется. Зайцев добавил, что ему поступают обращения от учеников с просьбами разрешить провести очные выпускные.

Он предложил рассмотреть возможность направить регионам рекомендации для организации выпускных с учётом требований Роспотребнадзора. Кроме того, он попросил учесть миграцию выпускников в связи с поступлением в университеты.