Российский научный центр "Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
— В соответствии с утверждённой программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России, — приводит его слова ТАСС.
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"Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня
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Максютов добавил, что в испытаниях было проверено 25 вариантов вакцин, в итоге учёные выбрали три препарата, показавших лучшую эффективность. На данном этапе специалисты успевают за установленным графиком.
По последним данным, в настоящий момент в России выявлено 353 427 случаев инфицирования. Ранее сообщалось, что треть пациентов с коронавирусом уже выздоровели.