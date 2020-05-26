"Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня

Российский научный центр "Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

— В соответствии с утверждённой программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России, — приводит его слова ТАСС.

Максютов добавил, что в испытаниях было проверено 25 вариантов вакцин, в итоге учёные выбрали три препарата, показавших лучшую эффективность. На данном этапе специалисты успевают за установленным графиком.