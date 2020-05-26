Израильские учёные разработали самоочищающуюся маску с подзарядкой

Израильские учёные из института "Технион" в Хайфе разработали многоразовую самоочищающуюся маску с функцией подзарядки через USB, об их открытии сообщается на сайте научной организации.
Фото © "Технион"
Внутри защитного средства расположен слой углеродного волокна, который нагревается при подключении к электросети и убивает вирусы. Через некоторое время маска становится пригодной для дальнейшего использования.
Разработчики отмечают, что новый концепт особенно актуален в то время, когда все люди должны носить индивидуальную защиту. Обычная одноразовая маска в течение дня несколько раз нуждается в замене, их нужно слишком большое количество, в то время как многоразовая поможет избежать дефицита и обезопасить человека от опасных инфекций.
Прототип маски успешно прошёл тестирование и был запатентован в США. В настоящее время ведутся переговоры о налаживании массового производства.
Коронавирус: Главное
"Вектор" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня
сегодня в 00:41
ВОЗ направит миссию в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса
вчера в 19:04
ВОЗ приостановила тестирование "лекарства Трампа" для лечения коронавируса. Его посчитали смертельно опасным
вчера в 16:46
А в Подмосковье научились делать защитные маски с помощью 3D-принтера.