Эпидемиолог: На создание универсальной вакцины от CoViD-19 рассчитывать не стоит

Вакцина от коронавируса не может быть универсальной для всех групп населения. Такое мнение высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 24".

Он считает, что для пожилых, беременных, детей разного возраста и молодёжи не получится разработать одинаково эффективное средство.

— Не стоит рассчитывать на создание универсальной вакцины. Должна быть доказана прежде всего безопасность, а не только иммуногенность для разных групп населения, — отметил он.

Горелов добавил, что в первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые группы населения и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Эпидемиолог сказал, что из всех вариантов, которые находятся в разработке, лишь немногие дойдут до серийного производства.