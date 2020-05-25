Тонкости перевода. За что могут заблокировать банковский счёт

Из-за пандемии коронавируса активизировались мошенники. Чтобы предотвратить хищения и отмывание денег, банки начинают пристальнее следить за операциями клиентов. Кому будут блокировать счета и на что обращать внимание, чтобы не потерять доступ к карте или вкладу по ошибке?

Росфинмониторинг обратил внимание на те сферы, в которых сейчас может вырасти число махинаций. Среди них производство и продажа продукции медицинского назначения, драгметаллов, товаров для жизни и здоровья. Мошенники могут прикрываться госпрограммами по поддержке бизнеса и населения.

В ведомстве также призвали банки обращать особое внимание на операции по возврату денег за несостоявшиеся турпоездки, а также интернет-услуги, связанные с пандемией. На сайте Росфинмониторинга опубликован доклад международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Авторы документа предупреждают об аналогичных рисках, так как проблема носит мировой характер.

Простые вкладчики и держатели карт сразу же заволновались. С ошибочной блокировкой счетов многие сталкивались и раньше. Теперь появились опасения, что таких ситуаций станет больше.

Нужно понимать, что рекомендации регуляторов не являются руководством к действию. Это всего лишь напоминание, что банкам стоит быть несколько более внимательными. Но это не значит, что в течение нескольких дней или недель начнётся массовая блокировка счетов клиентов – физических лиц Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский

По словам Алексея Кричевского, никто не будет блокировать клиента за то, что он купил несколько масок в онлайн-аптеке или заказал наборы из масок и антисептиков через одного из онлайн-ретейлеров. Это же касается и небольших взносов в благотворительные организации. Особенно если такие пожертвования вносятся через банковское приложение. Если организация с её реквизитами забита в приложении, значит, банк уже осуществлял определённые действия для её проверки.

Если же говорить о возвратах денежных средств за туры, то и здесь, по словам Алексея Кричевского, особых причин для беспокойства нет. Он обращает внимание на два момента. Во-первых, авиакомпании постепенно переходят на систему ваучеров на билеты. Соответственно, часть денег клиенты в течение этого года уже не смогут вернуть наличными.

Во-вторых, все операции что по покупке, что по возврату денег имеют свои ММС-коды. Это номера, обозначающие вид деятельности компании при безналичной оплате. При возврате денег за несостоявшиеся туристические поездки банк будет видеть все данные по переводу средств.

— Даже если всё-таки возникнет проблема с блокировкой счёта, то в большинстве банков разблокировка происходит максимум за несколько рабочих дней, — отметил Алексей Кричевский. — Но почти наверняка операции до 500 тысяч рублей блокироваться не будут. Единственное, что может грозить клиенту, — звонок из службы безопасности банка с целью уточнить, что именно это была за операция, и, возможно, просьба переслать договор о заключении или расторжении услуг.

Впрочем, не все эксперты настроены так оптимистично. По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, людям, которым должны вернуть небольшие суммы за путёвки — порядка 40–50 тыс. рублей, бояться возможной блокировки не нужно. Однако он считает, что опасаться стоит тем россиянам, у которых могут быть значительные суммы за туры.