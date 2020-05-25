"Ничего святого нет". Пригожин вызвал "старикашку" Шнурова на мужской разговор

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у бывшего лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "нет ничего святого", и вызвал "старикашку" на мужской разговор, гневное сообщение он опубликовал в "Инстаграме".

Супруг певицы Валерии обвинил новоиспечённого политика в том, что он лишь делает вид, что вместе с народом, а на деле бросает "кость в виде грязных стишков" тем, кто ему верит.

Пригожин напомнил оппоненту, что сам он не упоминал ни самого музыканта, ни его жён. Осудив его, он добавил, что тот поступает "не по понятиям".

— Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведёт. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина Валерию. — Прим. Лайфа), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка, — выразил негодование продюсер.

Он добавил, что у Шнурова "нет никаких границ", но время расставит всё на свои места.

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные артисты находятся в "чудовищном" положении из-за коронавируса. Музыкант и с недавнего времени политический деятель Сергей Шнуров не оставил эти слова без внимания и вступил с ним в перепалку. На конфликт отреагировал дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что Пригожина неправильно поняли.