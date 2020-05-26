СМИ: К концу года в РФ смогут выпускать до 15 млн доз вакцины от CoViD-19 в месяц

В России к концу года планируется выпускать до 15 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, такого количества хватит для массовой вакцинации населения, заявил "Известиям" генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, испытания препарата на добровольцах начнутся 29 июня, среди них не только сотрудники организации, но и жители Новосибирской области. При условии успешного тестирования средство будет зарегистрировано уже в сентябре.

Максютов подчеркнул, что создание вакцины — крайне длительный процесс, и перед массовым применением препарат должен пройти свой жизненный путь — из лаборатории исследователя до площадки производителя, который выпустит готовую лекарственную форму. После этого его ждут клинические испытания, регистрация, и только минуя все эти этапы лекарство дойдёт до потребителя.

— Совместно с нашим индустриальным партнером, компанией «Биокад», мы рассчитываем к концу года выйти на выпуск до 60 млн доз вакцины в год. То есть около 5 млн доз в месяц (минимум три миллиона доз, но рассчитываем получить до 5–15 миллионов доз в месяц — при условии, что будет что выпускать), — сообщил глава "Вектора".

Он добавил, что пока невозможно говорить о массовой вакцинации всего населения, поскольку после испытаний на добровольцах, действие лекарства должно быть проверено в разных возрастных группах.