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На Чукотке вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, четыре человека погибли

Причиной происшествия может быть техническая неисправность.

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В аэропорту Анадыря вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту находилось четыре человека, все они погибли. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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В администрации Анадырского муниципального района подтвердили информацию о трагическом инциденте.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что причиной падения воздушного судна могла быть техническая неисправность. В Восточном военном округе агентству сообщили, что проверяют информацию об инциденте.

По данным Пятого канала, воздушное судно рухнуло при взлёте.

Ранее в Подмосковье рухнул военный вертолёт Ми-8, экипаж погиб.

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