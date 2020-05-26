На Чукотке вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, четыре человека погибли

В аэропорту Анадыря вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. На борту находилось четыре человека, все они погибли. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что причиной падения воздушного судна могла быть техническая неисправность. В Восточном военном округе агентству сообщили, что проверяют информацию об инциденте.