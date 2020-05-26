На месте крушения вертолёта Ми-8 в Анадыре нашли оба чёрных ящика

На месте крушения вертолёта Ми-8 в аэропорту Анадыря нашли оба чёрных ящика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец почти не пострадали.

В Министерстве обороны РФ агентству рассказали, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные Копи.