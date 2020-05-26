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На месте крушения вертолёта Ми-8 в Анадыре нашли оба чёрных ящика

Ранее стало известно, что при жёсткой посадке воздушного судна погибло четыре человека.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На месте крушения вертолёта Ми-8 в аэропорту Анадыря нашли оба чёрных ящика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец почти не пострадали.

В Министерстве обороны РФ агентству рассказали, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные Копи.

Ранее Лайф писал, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в аэропорту Анадыря, на борту находилось четыре человека. Все они погибли. Уточнялось, что причиной падения могла быть техническая неисправность воздушного судна.

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