На месте крушения вертолёта Ми-8 в Анадыре нашли оба чёрных ящика

На месте крушения вертолёта Ми-8 в аэропорту Анадыря нашли оба чёрных ящика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Собеседник агентства уточнил, что прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец почти не пострадали.
В Министерстве обороны РФ агентству рассказали, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные Копи.
Ранее Лайф писал, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в аэропорту Анадыря, на борту находилось четыре человека. Все они погибли. Уточнялось, что причиной падения могла быть техническая неисправность воздушного судна.