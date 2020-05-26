Эксперт назвал главные бюджетные смартфоны

К категории бюджетных смартфонов, как правило, относят гаджеты стоимостью до 12–15 тысяч рублей, однако есть достойные устройства, которые можно приобрести меньше чем за 10 тысяч, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев.

В качестве примера он привёл Samsung Galaxy A10 стоимостью около 8,5 тысячи рублей. У этого устройства есть неплохой аккумулятор и карта памяти, однако оно снабжено лишь одной камерой на 13 мегапикселей. Эксперт заметил, что для фотографий среднего качества такой камеры вполне хватит. Среди недостатков — отсутствие NFC, быстрой зарядки и сканера отпечатков.

В качестве альтернативы, которая снабжена подобными функциями, но при этом стоит чуть больше, он назвал Samsung Galaxy A20.

По его словам, также стоит обратить внимание на Realme 5 стоимостью около 11 тысяч рублей. Это довольно мощный аппарат, работающий в режиме разговора 48 часов. Также у него три гигабайта оперативной памяти, что позволяет ему работать в плавном режиме.

Заслуживают внимания аппараты Xiaomi и Huawei. Николаев отметил, что китайские производители имеют обширные линейки устройств, доказавших свою надёжность. Среди них он назвал Huawei P Smart, Honor 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi A2.

Не стоит забывать и о флагманах компаний. Они стоят дороже своих бюджетных собратьев, но по функционалу могут сравниться с топовыми устройствами от Samsung или Apple. Эксперт посоветовал обратить внимание на Honor 20, который можно приобрести дешевле 20 тысяч рублей.