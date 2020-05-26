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Комиссия командования ВКС вылетела на место крушения Ми-8 на Чукотке

Ранее сообщалось, что причиной падения воздушного судна может быть техническая неисправность.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Комиссия главного командования ВКС России вылетела к месту крушения вертолёта Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Анадыря совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, четыре человека погибли. В Министерстве обороны РФ сообщили, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные Копи.

Уточнялось, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность воздушного судна. Поисковая группа обнаружила оба чёрных ящика, они почти не пострадали.

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