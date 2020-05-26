В России начали строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика

Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".