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В России начали строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика

Сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.

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Фото © Минобороны РФ

Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".

К данному моменту завершена разработка рабочей конструкторской документации. Началась поставка материалов и изготовление кабины.

По планам разработчиков сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.

Ранее Лайф сообщал, что серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров.

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