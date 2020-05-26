В России начали строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика

Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".
К данному моменту завершена разработка рабочей конструкторской документации. Началась поставка материалов и изготовление кабины.
По планам разработчиков сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.
Ранее Лайф сообщал, что серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров.