Число жертв урагана на Урале возросло до четырёх

Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до четырёх человек. Как сообщает региональное управление прокуратуры, на жительницу города Полевского упала оторванная ветром ветка дерева. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

— Прокуратура г. Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на неё ветки дерева. Накануне, 25 мая 2020 года, в 18 час. 17 мин. от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 г.р. с тяжёлой травмой головы, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по факту гибели начата проверка на предмет установления ответственности должностных лиц в руководстве города, в чьи обязанности входит своевременное проведение работ по благоустройству территории и обеспечению безопасности насаждений.