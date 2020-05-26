Решили, что мёртв. В Индии родители по ошибке похоронили живого ребёнка

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили новорождённую дочь заживо. О трагическом происшествии сообщает The Indian Express.

Утром прохожий нашёл плачущего ребёнка, засыпанного землей. Позвав соседей, он вместе с ними вызвал полицию и скорую помощь. Не дождавшись приезда врачей, жители сами отправились в ближайшую поликлинику.

В медучреждении ребёнка узнали: медики рассказали, что принимали роды у матери накануне. Девочка появилась на свет на два с половиной месяца раньше обычного срока, а реанимации для новорождённых в клинике не было, поэтому врачи посоветовали отвезти младенца в частную больницу.

Родители заявили, что по дороге домой малышка перестала двигаться. Они якобы подумали, что она умерла, и похоронили её.