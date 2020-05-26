Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя в США закончились провалом

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit провалились. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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В "Твиттере" представители Virgin Orbit отметили, что несущий ракету-носитель самолёт не пострадал и вернулся на базу.

На неудачу конкурентов отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Он посочувствовал компании и вспомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.