Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя в США закончились провалом

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit провалились. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
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В "Твиттере" представители Virgin Orbit отметили, что несущий ракету-носитель самолёт не пострадал и вернулся на базу.
На неудачу конкурентов отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Он посочувствовал компании и вспомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.
Ракета-носитель LauncherOne, предназначенная для вывода спутников на орбиту Земли, должна была запустить двигатели и устремиться к орбите, однако этого не случилось. Её выбросил модифицированный самолёт Boeing 747, стартовавший с космодрома в пустыне Мохаве.