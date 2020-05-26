Жена умерла от пневмонии. Полиция рассказала об отце, спрятавшем детей в лесу от CoViD-19

Супруга жителя приморского посёлка Кавалерово, который увёл своих детей в тайгу из-за боязни коронавируса, умерла от пневмонии. Однако пандемия ни при чём. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что это произошло шесть лет назад.

— Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии, — уточнили в управлении.

В отношении отца составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Два его сына 2004, 2008 годов рождения и девятилетняя дочь сейчас находятся в больнице посёлка Кавалерово. Поступок родителя может разрушить их семью — школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.