"Поначалу было тяжело". В МЧС показали Лайфу, как спасатели работают во время пандемии

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Мастер-пожарный 32-й специализированной части Москвы Артём Алексеенко рассказал Лайфу, в каких условиях сейчас работают спасатели из-за пандемии коронавируса.

— Мы стали работать в новом графике "сутки через двое", благодаря этому у нас образовалась резервная смена, которая готова в случае заражения одной смены полностью заменить их, — сказал Алексеенко.

В пожарных частях введён перчаточно-масочный режим. После каждого выезда в зону карантина вещи сотрудников и весь транспорт подлежат тщательной обработке.

— Если мы едем на адрес, где был подтверждён случай заражения коронавирусом, по приезде мы надеваем защитный костюм, соблюдаем максимально социальную дистанцию с местными жителями, после того как мы отработали на адресе, происходит дезинфекция. Поначалу было тяжело, но со временем мы привыкли, поэтому работаем так, потому что это необходимо, — отметил Артём.

После выезда водитель группы обрабатывает оборудование, с которым работали спасатели. Далее происходит дезинфекция боевой одежды, которую затем кладут в мешок.

— Если заболеет один, то заболеет весь коллектив, плюс мы можем заразить кого-то на выезде. Мы не может подвергать такой опасности ни друг друга, ни своих близких, ни граждан, на страже которых мы находимся, — отметил Алексеенко.

Спасатель пожелал согражданам оставаться здоровыми: по возможности оставаться дома, а если пришлось выйти на улицу, соблюдать социальную дистанцию, а также меры индивидуальной защиты в виде масок и перчаток.