Тренер молодёжной сборной России по ММА задержан по подозрению в организации убийства

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства в июле 2019 года. Как стало известно Лайфу, вместе с ним по этому делу проходят ещё четверо человек.

По данным источника Лайфа, тренер молодёжной сборной России по ММА также подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В его квартире в Красногорске накануне провели обыск.

Владимир Осия является заслуженным тренером РФ, мастером спорта по боевому самбо и наставником молодёжной сборной РФ по ММА. На протяжении десяти лет он тренирует чемпиона России по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова. Среди подопечных Осии также Анатолий Малыхин, Армен Гулян и Али Абдулхаликов.