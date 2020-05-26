Лайф выяснил личность подозреваемого в похищении и убийстве кубинки. Оказалось, что он полностью менял имя

Лайф узнал, кого подозревают в резонансном убийстве гражданки Кубы в Москве. В нашем распоряжении оказалось фото этого мужчины. По предварительным данным, это 39-летний Александр А.

По данным источника, в 2018 году он полностью сменил имя и фамилию — ранее его звали Григорий К. Он родом из Нальчика, разведён.

Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, погибшая пропала несколько дней назад, а за её жизнь требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы. Очевидцы рассказали Лайфу о возможном похитителе девушки. Кроме того, мы публиковали видео из той самой квартиры, где произошла трагедия.