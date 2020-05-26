В Москве собрана крупнейшая в мире база компьютерных томограмм пациентов с коронавирусом

За время борьбы с пандемией коронавируса в Москве удалось создать самую большую в мире базу данных с компьютерными томограммами (КТ) органов грудной клетки пациентов с CoViD-19. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

— В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект: используя технологии, медикам удаётся быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ лёгких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, — уточнила она.

По словам Раковой, в этой базе насчитывается более тысячи снимков, собранных в период с 10 марта по 25 апреля. Томограммы, на основе которых можно обучать искусственный интеллект, размечены специальным образом. Для формирования банка КТ было проанализировано около 80 тысяч снимков, которые были сделаны в столичных амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на коронавирус. Доступ к этому набору данных имеют разработчики искусственного интеллекта.