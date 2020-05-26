Крушение вертолёта Ми-8 в Анадыре попало на видео

Камеры видеонаблюдения, установленные на одном из зданий вблизи аэродрома Угольные Копи в Анадыре, запечатлели момент крушения военного вертолёта Ми-8. На кадрах видно, как машина привычно поднимается в воздух для выполнения учебно-тренировочного полёта.

Однако вскоре после отрыва от земли на борту возникает аварийная ситуация, машину уводит в сторону, вертолёт ударяется о землю. При этом от удара происходит сильное возгорание. На кадрах отчётливо виден столб пламени и дыма.

По предварительной информации, причиной падения могла быть техническая неисправность воздушного судна.