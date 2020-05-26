В Москве установлен рекорд по количеству вылечившихся от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Москве ещё 8033 пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Это рекордный показатель с момента начала эпидемии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду, что такая динамика продолжится.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619, — отметила вице-мэр.

Число скончавшихся от коронавируса в Москве за сутки составило 76 человек.