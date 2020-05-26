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В Москве установлен рекорд по количеству вылечившихся от коронавируса за сутки

По данным столичных властей, общее количество излечившихся с начала эпидемии превысило уже 60 тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За минувшие сутки в Москве ещё 8033 пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Это рекордный показатель с момента начала эпидемии, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду, что такая динамика продолжится.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619, — отметила вице-мэр.

Число скончавшихся от коронавируса в Москве за сутки составило 76 человек.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы намерены и дальше смягчать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

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