За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8915 россиян

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8915 человек. Выздоровело 12 331. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Данные: оперативный штаб

— За последние сутки в России выявлено 8915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Также в пятёрку регионов — лидеров по количеству выявленных за день случаев вошли в том числе Подмосковье и Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Скончалось 3807 человек, выздоровело 131 127 человек.