За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8915 россиян

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8915 человек. Выздоровело 12 331. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.
Данные: оперативный штаб
— За последние сутки в России выявлено 8915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Также в пятёрку регионов — лидеров по количеству выявленных за день случаев вошли в том числе Подмосковье и Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.
Всего в стране выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Скончалось 3807 человек, выздоровело 131 127 человек.
Ранее Лайф сообщал, что Бразилия обогнала США по количеству умерших от коронавируса за сутки. За последние сутки там умерло 807 пациентов. При этом в некоторых странах ограничения, связанные с пандемией, уже снимают. Черногория накануне заявила, что вовсе победила CoViD-19.