В Пензе задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Полиция задержала в Пензе мужчину, который подозревается в убийстве 14-летней девочки. Это житель Пензенского района 1978 года рождения. Как сообщает СК РФ, сейчас он на допросе.
В свою очередь, в пресс-службе МВД уточнили, что мужчина — житель села Засечное. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ.
Напомним, 14-летняя девочка была найдена мёртвой в лесополосе. Ребёнок ушёл на прогулку 22 мая и не вернулся домой. По предварительной версии, малышку задушили.