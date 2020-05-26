В Пензе задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Полиция задержала в Пензе мужчину, который подозревается в убийстве 14-летней девочки. Это житель Пензенского района 1978 года рождения. Как сообщает СК РФ, сейчас он на допросе.

В свою очередь, в пресс-службе МВД уточнили, что мужчина — житель села Засечное. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ.