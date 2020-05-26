Мозякин подписал новый контракт с "Металлургом"

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" подписал новый контракт со своим капитаном Сергеем Мозякиным, информирует пресс-служба "лис".
Соглашение между 39-летним нападающим и уральской командой рассчитано на один сезон.
⚡️«Металлург» подписал соглашение с нападающим Сергеем Мозякиным сроком на один год.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 26, 2020
Подробности на сайте: https://t.co/SKxtAAiDDU pic.twitter.com/FLm8ydmT6z
Прекрасно, что Сергей Мозякин остаётся с нами ещё на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него, несомненно, есть чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве
Илья Воробьёв
Главный тренер ХК "Металлург"
За "Металлург" Мозякин выступает с 2011 года, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне КХЛ форвард сыграл 62 матча, забросил 17 шайб и отдал 29 результативных передач.