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Мозякин подписал новый контракт с "Металлургом"

За магнитогорцев форвард проведёт десятый сезон кряду.

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Фото © Пресс-служба ХК "Металлург" Магнитогорск

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" подписал новый контракт со своим капитаном Сергеем Мозякиным, информирует пресс-служба "лис".

Соглашение между 39-летним нападающим и уральской командой рассчитано на один сезон.

Прекрасно, что Сергей Мозякин остаётся с нами ещё на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него, несомненно, есть чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве

Илья Воробьёв

Главный тренер ХК "Металлург"

За "Металлург" Мозякин выступает с 2011 года, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне КХЛ форвард сыграл 62 матча, забросил 17 шайб и отдал 29 результативных передач.

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