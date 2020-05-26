Мозякин подписал новый контракт с "Металлургом"

Прекрасно, что Сергей Мозякин остаётся с нами ещё на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде — у него, несомненно, есть чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве

Илья Воробьёв Главный тренер ХК "Металлург"