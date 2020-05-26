В Кронштадте задержан вандал, пожаривший с девушками шашлыки на Вечном огне

Полиция Кронштадта задержала одного из трёх подозреваемых в осквернении мемориала Вечного огня накануне вечером. Им оказался 36-летний мужчина по имени Николай. Он доставлен в отделение и направлен на медицинское освидетельствование. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, предполагаемого вандала дважды лишали водительских прав.

— Сотрудники полиции оперативно установили личности участников данного инцидента. В настоящее время мужчина уже доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, — рассказали в полиции.

Там добавили, что девушек, которые участвовали в осквернении мемориала, пока ищут. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".