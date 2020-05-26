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Песков заявил, что Путин сам примет решение о дате проведения Парада Победы

Праздничные торжества были отложены из-за пандемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться, когда глава государства Владимир Путин примет решение о сроках проведения Парада Победы. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не появилось ли понимание о дате проведения торжества.

Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении, — сказал Песков.

Из-за пандемии коронавируса массовые праздничные мероприятия были перенесены, в стране проходили авиапарады. Лайф публиковал кадры из некоторых городов.

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