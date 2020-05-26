Песков заявил, что Путин сам примет решение о дате проведения Парада Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться, когда глава государства Владимир Путин примет решение о сроках проведения Парада Победы. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не появилось ли понимание о дате проведения торжества.

— Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда глава государства сообщит о своём решении, — сказал Песков.