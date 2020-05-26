Песков оценил ситуацию с коронавирусом с позиции излечившегося пациента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вылечившийся от коронавируса, оценил ситуацию в нашей стране с позиции переболевшего пациента. Он подчеркнул, что, несмотря на позитивные цифры статистики, эпидемопасность сохраняется и необходимо беречь себя и близких, особенно тех, кто находится в группе риска.

— Безусловно, эта опасность будет сохраняться ещё какое-то время. Какое точно, не знает никто. Цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, потому что показывают тенденцию к сокращению, но, если мы абстрагируемся от тенденции сокращения, они всё равно достаточно высокие. Это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас. Каждый должен заботиться о себе и близких, — добавил Песков.