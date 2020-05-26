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Переболевший коронавирусом Песков рассказал о возвращении к нормальной жизни

Представитель Кремля победил болезнь, но с некоторыми её последствиями он ещё борется.

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Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого ранее выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции, постепенно возвращается к работе. Он рассказал, что пока вынужден соблюдать ряд ограничений.

Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить, — объяснил Песков.

Представитель Кремля также выразил признательность врачам, благодаря которым он и его супруга Татьяна Навка снова на ногах.

О том, что у Пескова выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. А вот выписана она была раньше супруга — 21 мая.

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