Переболевший коронавирусом Песков рассказал о возвращении к нормальной жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого ранее выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции, постепенно возвращается к работе. Он рассказал, что пока вынужден соблюдать ряд ограничений.

— Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить, — объяснил Песков.

Представитель Кремля также выразил признательность врачам, благодаря которым он и его супруга Татьяна Навка снова на ногах.