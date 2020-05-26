Переболевший коронавирусом Песков рассказал о возвращении к нормальной жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого ранее выписали из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции, постепенно возвращается к работе. Он рассказал, что пока вынужден соблюдать ряд ограничений.
— Я постепенно возвращаюсь к нормальной человеческой жизни. Пока в домашнем режиме, но возвращаюсь к рабочему графику. Вы знаете, после больницы некий карантин предусмотрен и какие-то нюансы нужно пролечить, — объяснил Песков.
Представитель Кремля также выразил признательность врачам, благодаря которым он и его супруга Татьяна Навка снова на ногах.
О том, что у Пескова выявили коронавирус, стало известно 12 мая. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. А вот выписана она была раньше супруга — 21 мая.