В центре занятости назвали самые востребованные профессии в Санкт-Петербурге

Врачи и медсёстры, массажисты, водители, инженеры-технологи и программисты возглавили список наиболее востребованных специальностей в Северной столице. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала замдиректора городского центра занятости населения Наталья Набойщикова.

— Также у нас заявлена и временная потребность в работниках, это чуть более полутора тысяч человек. Ну конечно же, это медицинский персонал, социальные работники. Также требуются плотники, арматурщики, каменщики, — перечислила она.

Набойщикова отметила, что ситуация на рынке труда оценивается как достаточно сложная. Только на официальном учёте безработных в Петербурге состоит 62,8 тысячи человек.

— И только чуть более 31 тысячи — это заявленная потребность в работниках от работодателей, — указала эксперт.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, как выросло число безработных на фоне эпидемии. По его прогнозам, россиянам стоит ждать стабильной ситуации на рынке труда примерно через месяц.

Лайф публиковал результаты опроса, в ходе которого половина россиян признались, что хотели бы вернуться в офис после самоизоляции. В то же время почти треть респондентов признаются, что не отвлекаются, работая в домашних условиях.