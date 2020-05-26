Экономист объяснил, зачем банки ввезли рекордную сумму долларов в Россию

Российские банки были вынуждены ввозить в страну больше американской валюты из-за клиентов, которые опустошили свои счета в надежде защититься от экономического кризиса. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

— Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы, — объяснил он в беседе с агентством Ura.ru.

По оценке Калугина, $4,95 млрд — это рекордная сумма за последние шесть лет, но в действительности не очень большая. Гораздо больше средств находятся на хранении в валютных депозитах и у россиян "под подушками". Экономист считает, в депозитах — порядка 100 млрд, а дома граждане припрятали около 80 млрд.

Эксперт ожидает, что объёмы ввезённых долларов за апрель и май также будут внушительными. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как будет идти статистика по оттокам с депозитов.