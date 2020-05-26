Накопительные пенсии вырастут в этом году почти на 10%

В этом году накопительные пенсии россиян вырастут сразу на 9,13%. Это стало возможным благодаря инвестированию пенсионных накоплений по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. Перерасчёт сделают автоматически с первого августа. Он коснётся 80 тысяч человек.

— Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определённого самим человеком, — говорится в сообщении.

В ПФР пояснили, что такую пенсию получает 32 тысячи человек и с августа её повысят на 7,99%. На оба перерасчёта в сумме будет направлено 1,87 миллиарда рублей.

Сейчас средняя накопительная пенсия составляет 956 рублей в месяц, а средняя срочная пенсионная выплата участникам программы софинансирования — 1705 рублей. И та и другая назначаются с определённого возраста: с 55 лет — для женщин, с 60 — для мужчин.