Сибирские учёные создали прототип лекарства от CoViD-19

Учёные из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) разработали прототип лекарства от коронавируса на основе интерферона лямбда. О препарате рассказала Анастасия Котлярова, заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул.

— Создать эффективное противовирусное лекарство чрезвычайно сложно. Вирус проникает в организм и встраивается в клетки хозяина. Организм в замешательстве, потому что он не знает, что делать. Атаковать собственные клетки или нет. Интерферон помогает "презентовать" эти клетки, которые надо "убивать", и иммунная система их распознаёт, — объяснила она NEWS.ru.

Основным преимуществом интерферона лямбда является минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые бывают у пациентов с CoViD-19. Препарат был выведен американскими учёными ещё в середине нулевых годов и предназначался для лечения вирусного гепатита С. Тогда он так и не прошёл клинические испытания.

Сибирские исследователи доработали лекарство. Отечественный интерферон лямбда может быть выпущен в форме таблеток, тогда как американский возможно было вводить пациенту только внутривенно, в обход желудочно-кишечного тракта.