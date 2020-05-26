В первый день работы московского каршеринга горожане арендовали 1,5 тысячи машин

В Москве в первый день возобновления работы каршеринга было арендовано около полутора тысяч автомобилей. Причём чаще всего сервисом пользовались жители Таганского и Тверского районов, а также в Люблино и Куркино. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Напоминаю, что машину можно взять минимум на пять дней, после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора, — отметил он.