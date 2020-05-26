Лайф узнал возможные причины пожара под Самарой, где сгорело 11 домов

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Цыганская община самарского посёлка Яицкое связывает крупный пожар, в котором сгорело 11 домов, со строительством Южного города. Новый микрорайон возводится всего в 600 метрах от уничтоженных огнём домов. Собеседник Лайфа, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что к ним в общину периодически приходили неизвестные люди вместе с полицейским и угрожали расселением.

Фото © Южный город

Жители Яицкого не соглашались покидать обжитое место. Там у них дома, прописка, а дети ходят в местные школы. Тем не менее, по словам собеседника Лайфа, "эти люди ходили по их земле, что-то замеряли". Он уверяет, что у представителей цыганской общины никогда не было конфликтов с другими жителями поселения. Это подтвердил также источник в администрации Яицкого. По его словам, местные жители никогда не жаловались на соседей, все жили мирно.

Один из жителей посёлка рассказал Лайфу, что возгорание произошло около восьми утра. Он утверждает, что пожарные к ним добирались целый час. За это время, по его словам, сгорело не 11, а 20 домов. Причина произошедшего, по его словам, менее затейлива — короткое замыкание.

— Короткое замыкание... 20 домов сгорели... Через час [приехали пожарные]. Если были бы пожарные сразу, через 5–10 минут, то всё было бы по-другому, успели бы что-то спасти. Человек 300 остались без домов, — говорит он.