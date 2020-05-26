Лайф нашёл видео убийства, за которое задержали тренера молодёжной сборной России по ММА

Лайф нашёл видео убийства, по факту которого задержали тренера по смешанным единоборствам (MMA) Владимира Осию. Преступление было совершено 4 июня прошлого года у торгового центра в дачном посёлке Поварово в Солнечногорском районе Подмосковья.

В запись попал момент убийства директора ТЦ 60-летнего Николая Леонова. Киллер в мотоциклетном шлеме и защитной одежде сделал три выстрела из пистолета с глушителем. Затем скрылся с места преступления.

Напомним, Владимира Осию задержали сегодня по подозрению в организации убийства. Вместе с ним по этому делу проходит ещё четыре человека. Оперативники накануне провели обыск в его квартире в Красногорске.