СКР возбудил уголовное дело после катастрофы Ми-8 в Анадыре

По факту катастрофы Ми-8 на Чукотке, в которой погибли все четыре члена экипажа, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

— Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы вертолёта Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним), — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр местности. Сотрудники Следственного комитета изымают предполётную документацию, а также берут образцы топлива, залитого перед вылетом в топливные баки вертолёта.