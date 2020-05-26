На Урале выявили нарушения в торговой сети, где ранее произошла вспышка CoViD-19

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения санитарных норм на складе торговой сети "Красное и Белое". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Необходимость такой проверки была обусловлена недавней вспышкой заболевания CoViD-19 среди сотрудников компании.
— В условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — приводит заявление пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.
Напомним, вспышка вирусного заболевания произошла в середине мая на складе логистической компании, доставляющей продукцию по торговой сети "Красное и Белое" в Екатеринбурге. По словам главы региона, коронавирус подтвердился у половины из 232 протестированных на тот момент сотрудников. Это стало причиной продления ограничительных мер в Свердловской области.