На Урале выявили нарушения в торговой сети, где ранее произошла вспышка CoViD-19

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения санитарных норм на складе торговой сети "Красное и Белое". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Необходимость такой проверки была обусловлена недавней вспышкой заболевания CoViD-19 среди сотрудников компании.

— В условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — приводит заявление пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.