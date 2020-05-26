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На Урале выявили нарушения в торговой сети, где ранее произошла вспышка CoViD-19

Волна эпидемии в компании стала причиной продления ограничительных мер в регионе.

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Фото © ТАСС / Григорьев Максим

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения санитарных норм на складе торговой сети "Красное и Белое". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Необходимость такой проверки была обусловлена недавней вспышкой заболевания CoViD-19 среди сотрудников компании.

В условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, — приводит заявление пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.

Напомним, вспышка вирусного заболевания произошла в середине мая на складе логистической компании, доставляющей продукцию по торговой сети "Красное и Белое" в Екатеринбурге. По словам главы региона, коронавирус подтвердился у половины из 232 протестированных на тот момент сотрудников. Это стало причиной продления ограничительных мер в Свердловской области.

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