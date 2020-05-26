Львовский журналист назвал украинцев "паскудными и орусевшими"

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбительно высказался об украинцах. Он обратился к своей многотысячной аудитории в YouTube и назвал собственный народ "паскудным и орусевшим".

По мнению телеведущего, граждане Украины якобы "испорчены технологиями Кремля". Дроздов полагает, что в дальнейшем эволюция приведёт Незалежную "к бесталанному, беспринципному, нетщеславному, никакому населению".

Львовский журналист посетовал, что его соотечественники не стремятся к "построению своего национального пространства" и "соглашаются на пространство, которое идёт с северо-востока — с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее". По его мнению, украинцы привыкли к "длительной оккупации".

— Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского, — заключил Дроздов.